منتج "الممر": "ميزانية الفيلم كانت مفتوحة.. وده أقل شيء نقدمه لمصر"

قال هشام عبدالخالق، منتج فيلم "الممر"، إن إنتاجه للفيلم كان حلم راوده منذ فترة طويلة للغاية، حيث كان يرغب دائما هو والمخرج شريف عرفة في تقديم فيلم يحمل دراما عسكرية، "حلمي كان مؤجل بس الحمد لله نفذته على أكمل وجه".

وأضاف "عبدالخالق"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أنه لم يُعلق كثيرًا أثناء الإنتاج على التكاليف التي قد يأخذها الفيلم أو المكسب والخسارة، حيث كان يرغب فقط في تقديم دراما عسكرية مشرفة، ولم يتم وضع ميزانية محددة للفيلم.

وتابع: "دي أقل حاجة تتقدم للقوات المسلحة والدولة المصرية إننا نعمل فيلم مصري عسكري، بطريقة متقنة زي ده، وكل يوم حتى الآن قلقان على الفيلم لأنه ممكن يتسرب، وقلقان برضوا على الإيرادات، بس المخرج قالي مفيش فيلم عسكري بيجيب فلوس".