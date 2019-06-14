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منى فاروق

قضت الدائرة العاشرة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة قضية "الفيديوهات الجنسية الفاضحة"، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم منهما على قرار حبسهما على ذمة القضية.

عاجل إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج في قضية الفيديوهات الفاضحة

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنقعدة بالتجمع الخامس، تحديد إقامة الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج، على خلفية اتهامهما في قضية "الفيديوهات الجنسية الفاضحة"، عقب قبول الاستئناف المقدم منهما على قرار حبسهما على ذمة القضية.

عاجل تحديد إقامة منى فاروق وشيما الحاج بعد إخلاء سبيلهما

أعرب مصطفى فاروق شقيق الفنانة منى فاروق، عن سعادته بقرار إخلاء سبيلها، الذي صدر اليوم الخميس، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الفيديو الفاضح".

وقال فاروق لـ"الوطن" أنَّه سيجرى ترحيل شقيقته إلى قسم شرطة مدينة نصر، يوم السبت، لاستكمال إجراءات الإفراج.

شقيق منى فاروق: سعيد بقرار إخلاء سبيلها.. وخروجها يوم السبت

قال المحامي شعبان سعيد الخبير القانوني، إن إخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، في قضية "الفيديوهات الفاضحة" جاء طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

ورجح أن يكون القرار لتخفيف وطأة الحبس الاحتياطي الذي قد يسبب أضرارا شديدة للمتهم، فتستعيض عنه المحكمة بإخلاء السبيل مع أحد بدائل الحبس الاحتياطي.

لماذا أخلت المحكمة سبيل منى فاروق وشيما الحاج وحددت إقامتهما؟

أحمد المحمدي

نجح منتخب مصر في إحراز أول أهدافه في شباك تنزانيا خلال المباراة الودية، التي تجمع كلا المنتخبين، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية يوم 21 يونيو.

عاجل بالفيديو المحمدي يكسر حاجز الصمت ويحرز أول أهداف مصر أمام تنزانيا

تحدث أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر، عن تجربة الفوز على تنزانيا الودية بهدف دون رد، اليوم قبل منافسات أمم أفريقيا 2019، والتي تنطلق في الحادي والعشرين من يونيو الجاري.

المحمدي: الفوز على تنزانيا يمنحنا الثقة.. وسنعالج سلبياتنا قبل أمم أفريقيا

مصر ضد تنزانيا

حقق المنتخب الوطني انتصارًا صعبًا وبشق الأنفس على نظيره التنزاني بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم على ملعب برج العرب استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب.

بالفيديو انتصار بشق الأنفس.. وفرص مهدرة في ملخص فوز مصر على تنزانيا