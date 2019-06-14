بالصور| الكشف على 1500 مواطن ضمن فعاليات قافلة طبية بكفر سعد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1500 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بقرية المأمورية مركز كفر سعد، وذلك استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التي تتم داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها.

وأشارت المحافظ، إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم تحويل 38 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات العامة فضلا عن عمل ندوات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.