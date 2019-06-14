إصلاح سور كوبري مصر أسيوط بالحوامدية.. ورفع كفاءة "الساحل" بإمبابة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مدينة الحوامدية بإصلاح السور الحديدى لكوبري مصر أسيوط، وذلك استجابة لشكوى تلقتها المحافظة من المواطنين عبر فيس بوك، بوجود أجزاء متهالكة بالسور، مطالبين بإصلاحه، حفاظا على حياة مستخدميه.

كما تلقت المحافظة عدة شكاوى من المواطنين تعلقت بالآتي:

1- وجود تهالك فى بعض الـ"باكيات" بكوبري الساحل اتجاه شارع الوحدة بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة، بالإضافة إلى ضعف الإضاءة خلال الفترات المسائية، مما يعرض حياة المواطنين المترددين على الكوبرى للخطر.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطرق ورئيس مدينة الجيزة، برفع كفاءة الكوبرى وإصلاح أي أجزاء متهالكة به، والتأكد من مستوى كفاءة الباكيات والفواصل الحديدية الارضية والاسوار على جانبى الكوبرى حفاظا على حياه المواطنين وتجنباً لحدوث اى مشكلات مستقبلية به .

كما وجه برفع كفاءة الإنارة بالكوبرى، ومراجعة وصيانة عاجلة للأعمدة، وإصلاح المعطل منها، بالإضافة إلى دعمها بكشافات حديثة، تجنبا لوقوع أي حوادث، خاصة أنه يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.

واستجابت المحافظة لمطالب مواطنى الهرم، إذ وجه المحافظ رئيس الحي، برفع كفاءة الإنارة على طريق اللبينى باتجاه مدينة كرداسة، وذلك بعد الانتهاء من تطوير ورصف الشارع حتى نهايته، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة الإنارة بكل الطرق الرئيسية والتى تشهد كثافات مرورية، حفاظا على سلامة المواطنين.