أصيب 5 أشخاص، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين جروح وكدمات، إثر مشاجرة دامية بمنطقة العطار دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب مشاجرة دامية بمنطقة العطارة دائرة مركز أبوصوير، مما أسفر عن إصابة كلا من إبراهيم جودة إبراهيم 29 عاما، صفاء باز علي 26 عاما، وفاطمة عبد العزيز محمد 52 عاما، كسر براحة اليد اليمني، جودة إبراهيم محمد 50 عاما، محمد عبد الهادي أحمد 25 عاما، وجميعهم مقيمين مدينة المستقبل.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.