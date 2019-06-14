إعادة بين عطية وفهمي على رئاسة فرعية المهندسين بالغربية الجمعة المقبل

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالغربية برئاسة المهندس أحمد السيد، إجراء جولة إعادة بين أكثر اثنين حصلا على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت اليوم وهما المهندس عادل عطية سعد عطية والمهندس علاء أحمد فهمي يوسف، وذلك يوم الجمعة المقبل من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، نظرا لعدم حصول أي من المرشحين السبعة على النسبة المقررة للفوز (50% +1) من أصوات الحضور.

كما أعلنت اللجنة النتيجة الخاصة بانتخابات رئيس النقابة،حيث كان إجمالي عدد المهندسين الناخبين 34214 ناخبا وإجمالي عدد الحضور 1904، وكانت الأصوات الصحيحة 1852 صوتا وعدد الأصوات الباطلة 52 صوتا، حيث حصل المرشحون على النتائج التالية:

المهندسة إيناس محمد علي خاطر 236 صوتا، المهندس حسام طلعت أحمد جمعة 93 صوتا، المهندس عادل عطية سعد عطية 876 صوتا، المهندس عبده الشناوي 124 صوتا، المهندس علاء فهمي يوسف 411 صوتا، المهندس علي محمد بسطويسي 68 صوتا، المهندس فتوح الورداني 44 صوتا.

وأجريت اليوم انتخابات رئاسة نقابة المهندسين بمحافظة الغربية بعد الاستقالة التى تقدم بها رئيس النقابة السابق الدكتور محمد ضبعون.