CNN: قارب إيراني أطلق صاروخا على طائرة أمريكية

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فجر السبت، نقلا عن مسؤول أمريكي إن قاربا إيرانيا أطلق صاروخ على طائرة مسيرة أمريكية، قبيل الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان، صباح الخميس.

وأضافت الشبكة، أن الطائرة المسيرة الأميركية رصدت اقتراب قوارب إيرانية من الناقلتين قبل ساعات من وقوع الهجومين والصاروخ أرض-جو الذي أطلقه القارب الإيراني على الطائرة "MQ-9" المسيرة سقط في البحر.

فيما كان مالك السفينة اليابانية والتي استهدفت، الخميس، قد نقل عن طاقم سفينة كوكوكا قولهم، إنهم رأوا زورقا عسكريا إيرانيا، بينما كشف رئيس شركة "كوكوكا سانجيو" اليابانية، يوتاكا كاتادا، خلال مؤتمر صحفي الجمعة تعليقا على "هجوم الخميس"، أن ناقلة الشركة في بحر عمان تضررت من جسمين طائرين، موضحا أن طاقم الناقلة رأى سفينة عسكرية تابعة لإيران بالقرب منهم.

وأكد أن طاقم الناقلة شاهدوا سفينة عسكرية إيرانية في جوارهم ليلة الخميس، بتوقيت اليابان، موضحا أن طاقم الناقلة قالوا: "جسم طائر اقترب من السفينة، ووجدوا ثقبا، ثم شاهد بعض أفراد الطاقم الضربة الثانية".

ذلك وقد تعرضت ناقلة الشرکة للهجوم بالقرب من مضيق هرمز، الخميس، في ذات الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الياباني في طهران للتفاوض مع السلطات الإيرانية، بينما نشر الموقع الالكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأميركي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئا من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة، بحسب "العربية".