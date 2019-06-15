يعقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمره السنوي العشرين تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة".

ويستمر المؤتمر على مدار يومي 18 و19 يونيو الجاري لمناقشة معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية.

يشهد افتتاح المؤتمر غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال على مدار جلسات المؤتمر.

وقالت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في تصريحات اليوم السبت، أن برنامج المؤتمر يناقش عبر خمسة جلسات بالإضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية خمسة محاور رئيسية تتناول رصد وتحليل الجوانب والأبعاد المختلفة لموضوع الزيادة السكانية وتحديات التنمية، أبرزها معدلات النمو السكاني وعلاقته بالتنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية، ومصادر تشكيل الوعي الجمعي، بجانب دور المؤسسات الدينية والإعلام وقضايا السكان، الثقافة، والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان ،مع أهمية العمل على نشر الوعي بين المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وما تسببه من مشاكل للأفراد وللمجتمع.

وأضافت الدكتورة سعاد عبد الرحيم أنه خلال كل جلسة من جلسات المؤتمر تطرح مجموعة من الأوراق البحثية يناقشها عدد من أساتذة الجامعات، وخبراء السكان والتنمية، ومسؤولي المؤسسات والأجهزة السكانية في مصر وفي الجلسة الختامية سيطرح المركز وثيقة رأي الخبراء حول السكان وتحديات التنمية.