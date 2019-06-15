سادت حالة من الفرحة والارتياح بين عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة الوادي الجديد اليوم السبت، بعد امتحان مادة الاستاتيكا، موضحين أنه كان سهل وبسيط، وفي متناول الطالب المتوسط.

قالت الطالبة آلاء محمد، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الخارجة الثانوية للبنات، إن الامتحان جاء سهل ومباشر ومن داخل الكتاب المدرسي، ولم يتطرق للتعقيدات أو البعد عن الكتاب.

وأضاف طاهر محمد، ولي أمر احدي الطالبات بالخارجة: "سعداء بسهولة الامتحان، متمنين أن تكون باقي المواد في هذا المستوى، بسبب توتر الأسرة، بسبب الامتحانات، فمصير أولادنا معلق في هذه السنة".

وكانت لجان الامتحانات بالوادي الجديد وعددها 10 لجان قد شهدت تأمينات مشددة من قوات الأمن، والتي قامت بوضع حواجز مرورية في محيط اللجان الامتحانية لتيسير حركة الطلاب إلى اللجان، كما جرى تأمين محيط اللجان لمنع أي مؤثرات خارجية تحول دون أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مناسبة.

وقال إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تجهيز اللجان الامتحانية وتزويدها بالمبردات والمراوح ووسائل التهوية ومراعاة توفير دورات مياه صحية، وتوفير المياه والكهرباء في اللجان، مع وجود زائرات صحيات وسيارات إسعاف مجهزة تحسبا لحدوث أي طوارئ.

كما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في محيط لجان الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة، وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت عن تجهيز 10 لجان امتحانية، في 5 مراكز وإدارات تعليمية على مستوى المحافظة، لاستقبال 1505 طلاب وطالبات لهم حق أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجهيزها بمراوح ومبردات مياه لأداء الامتحان في سهولة ويسر في ظل ارتفاع حرارة المناخ بالمحافظة.