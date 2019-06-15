هدوء في انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف.. و15 مرشحا للفوز بـ7 مقاعد

انطلقت انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف، وسط حالة من الهدوء، في ظل إشراف لجنة من وزارة الصناعة والتجارة.

ويتنافس 15 مرشحا من خلال قائمتين إحداها للنائب الأول للمجلس الحالي، للفوز بـ 7 مقاعد في المحافظة، على أن يتم تعيين 7 آخرين فيما بعد.

وتجرى الانتخابات داخل 12 لجنة، 4 منها في مركز ومدينة بني سويف، ولجنتين بكلا من مركزي إهناسيا والواسطي، ولجنة في مركز الفشن وببا وسمسطا وناصر، بإجمالي 13 ألف تاجر ممن يحق لهم التصويت.

يذكر أنه تنازل 13 مرشحا من إجمالي 28 مرشحا قد تقدموا إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات في الأيام الأخيرة، أبرزهم رجاء عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الغرفة الحالي.