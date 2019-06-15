قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة 8 متهمين بقتل مواطن والشروع في قتل آخرين، بسبب خلافات الجيرة بالمرج، لجلسة 20 يوليو المقبل، لسماع شهادة الطبيب الشرعي.

وصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال وعضوية المستشارين شريف فؤاد عزب وعاشور فرج عنتر، وأمانة سر مصطفى شوقي وأشرف سيد قمصان.

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين "أحمد.ح" مقاول، وشقيقه "مصطفى" هارب، و"رجب.ق" نجار، و"طه.ع" موظف بشركة مقاولات، و"سالم.خ" نجار، و"علي.م" صاحب مقهى، و"عاطف.ر" نجار، و"سعيد.ر" هارب، و"محمد.إ"، وفي غضون مايو 2018، قتل المتهمان الأول والثاني، وآخر متوفي، المجني عليه "مصطفي.س" عمدا وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بندقية آلية وفرد خرطوش"، وما إن ظفروا به، أطلق المتهم الأول عيارا ناريا نحوه قاصدا إزهاق روحه محدثا إصابته التي أودت بحياته، أثناء وجود المتهم الثاني مكان الجريمة للشد من أزره.

كما شرعوا في قتل المتهمين من الثالث حتى التاسع قاصدين قتلهم عاقدين العزم على إزهاق أرواحهم محدثين إصابة المتهم الثالث، وقام المتهمون من الثالث حتى التاسع بقتل المجني عليه "عبدالمنعم.ح"، عاقدين العزم على قتله معدين لذلك أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وأدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا به ضربوه بالأسلحة النارية وطعنوه بالأسلحة البيضاء محدثين إصابته، نتج عنها قطع بالرئة ونسيج عضلة القلب وتهتك بالأوعية الدموية، ما أدى لحدوث نزيف تسبب في لوفاته، حال وجود المتهم التاسع بمكان الجريمة كما شرعوا أيضا في قتل المتهمين الأول والثاني.

وكشفت تحريات الشرطة، وجود خلافات بين المتهمين الأول والثاني وباقي المتهمين، واتفق كلا منهم على إزهاق روح الآخر فأعدوا أسلحة نارية وبيضاء وما أن تقابلوا حتى تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية فأحدث المتهم الأول إصابة المجني عليه الأول التي أودت بحياته، وإصابة المتهم الثالث، كما أحدث المتهمون من الثالث للثامن إصابة المجني عليه الثاني التي أودت بحياته، وأحدث المتهمون الثالث والتاسع إصابة المتهم الأول.

وثبت للنيابة العامة، ظهور المتهم الأول حال إطلاقه أعيرة نارية والمتهم الثاني والثالث والتاسع حال قيامهم بإطلاق أعيرة نارية، بعد مطالعة كاميرات المراقبة. وبمواجهه المتهم الثالث أقر بأنه الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو أثناء إطلاقه أعيرة نارية من بندقية خرطوش.