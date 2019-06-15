أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 66 موظفا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل، بالإضافة إلى وجود سجل مدون به 19 موظفا من العاملين بالوحدة المحلية بمطوبس يوقعون بالحضور والانصراف دون خضوعهم للتوقيع بجهاز البصمة، وذلك بناء على تقرير التفتيش المالي والإداري.

كلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بإدراج كل العاملين بالوحدة المحلية على جهاز البصمة دون استثناء، وإخطار إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للتحقيق في تلك المخالفات، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصرين.