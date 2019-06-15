تأجيل نظر طعن أبو الفتوح على قرار إدراجه بقوائم الإرهاب لـ7 سبتمبر

قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية على قرار إدراجه بقائمة الإرهابيين لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

ويطالب "أبوالفتوح" و8 متهمين آخرين تضمنهم قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب، محكمة النقض بقبول طعنهم وإلغاء قرار الإدراج والآثار المترتبة عليه.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، إدراج رئيس حزب مصر القوية والمتهمين الـ8 على قائمة الشخصيات الإرهابية بموجب اتهامات منسوبة لهم في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد، قبل أن يطعنوا على قرار الجنايات أمام محكمة النقض.