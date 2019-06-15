قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك 3 آلاف شخص في ليبيا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي ويهدفون إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن هناك عناصر من "داعش" انتقلوا من سوريا إلى ليبيا.

وأضاف صادق، خلال حواره في النشرة الإخبارية لفضائية "ten"، أن تركيا وإيران يقدمان الدعم المادي والعسكري لتنظيم "داعش" في ليبيا، بعد نجاح مصر في السيطرة على الإرهاب بسيناء، فكانت ليبيا هي الدولة المناسبة حاليًا لانتقال عناصر داعش إليها لما تشهده من أحداث صراع.

وأشار الخبير السياسي، إلى أن المجتمع الدولي متورط بشكل كبير في بقاء الإرهاب في المنطقة، بعد رفضه تسليح الجيش الليبي.