قالت نجوى السعيد، مديرة مديرية الطرق بالجيزة، إن المحافظة تعمل على تطوير 150 طريقًا هذا العام ضمن الخطة الاستثمارية المطروحة بتكلفة تُقدر بمبلغ 500 مليون جنيه.

وأضافت السعيد، خلال حوارها مع كاميرا قناة "الأولى" الفضائية خلال النشرة الإخبارية، أن تكلفة تطوير الطرق سيتم توفيرها من الموارد الذاتية للدولة بمبلغ يقدر بـ 200 مليون جنية، و من الخطة الاستثمارية للدولة بتكلفة أيضًا 200 مليون جنية، فضلًا عن 100 مليون جنية من ضمن المخصص لصيانة الطرق والكباري بالمحافظة.

وأشارت مديرة مديرية الطرق بالجيزة، إلى أن المحافظة تعمل حاليًا على توسعة طريق المريوطية الشرقي، وإزالة التعديات الموجودة على الطرق، وكذلك العمل على توفير الطاقة الكهربائية بالمحافظة من خلال تغير لمبات الشوارع لليد التي توفر 60% من الطاقة.