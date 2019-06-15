"كلبة سمراء بها بقع بنية".. كلمة السر وراء عقر 8 أشخاص في الدقهلية

سادت حالة من الرعب بين أهالي المنصورة في الدقهلية، وخاصة مناطق "الحسينية والجلاء والسلخانة" بعد عقر 7 أطفال ورجل، خاصة بعدما ترددت شائعات عن أن ذئبا أو سلعوة، وراء تلك الحالات.

وظهر كلب مسعور في منطقة شارع الجلاء وتنقل بين الشوارع الجانبية المتفرعة منه، فعقر طفلين في شارع "أبو شعيشع"، وانطلق إلي شارع "إبراهيم أبوالسعود" فعقر طفلين، وقابل رجلا في شارع الإمام أحمد فعقره، ثم طفلا في شارع عزام، وطفلا آخر في منطقة الحسينية، وفقا لبيان صادر عن مدير الصحة في الدقهلية.

ونفى الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية ما تردد عن أن ذئبا وراء حالات العقر، قائلا، "توجهت 4 لجان إلى مناطق العقر في المنصورة ومسحت المنطقة بالكامل، والمناطق المجاورة لها، وتبين من خلال روايات شهود العيان أن من كلبة سمراء اللون بها بقع بنية وراء عقر المصابين، ولم يتم الوصول إليها حتى الآن".

وأوضح، في تصريح صحفي، إن "قاعدة في الطب البيطري تقول إن كل كلب ضال هو كلب مسعور إلى أن يثبت العكس، ويتم التعامل الفعلي على هذا المبدأ"، مطالبا المواطنين في حالة العثور على أي كلب ضال في أي منطقة، بسرعة التواصل وإبلاغ الطب البيطري في أى وقت على الأرقام التالية "0502202628، 0502203151، 0502203150".

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحى بالدقهلية، أن مستشفى الحميات بالمنصورة استقبلت 8 حالات مصابين بعقر جماعي بمنطقتي"الحسينية والجلاء" بمدينة المنصورة، وجرى عمل اللازم لها وتوفير الأمصال العلاجية.

وأكدت مديرية الطب البيطري، في بيان لها، أنه بناء على التعليمات الأمنية وحفاظا على صحة المواطنين، فإن حملات الإعدام للكلاب الضالة لا تتم إلا بعد الساعة 12 ليلا، منعا لحدوث إصابات من الخرطوش، ومنعا لتعرض أي من المواطنين للتسمم بالاستركنين، إلا أن اللجان البيطرية، التى تم تكليفها منذ صدور الشائعة بوجود ذئب في أرض الواقع تم تكليفها باصطياد الكلب المتسبب في الإصابات وغيره من الكلاب في المنطقة.