لقيت ربة منزل تقيم بدائرة مركز جرجا في سوهاج مصرعها، إثر امتداد النيران لملابسها أثناء تغييرها أسطوانة بوتاجاز، وحدوث تسرب غاز في وجود مصدر حراري، تم نقلها إلى المستشفي المركزي، وتوفت عقب وصولها.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة جرجا من (نعمات ع. ح.-60 عاما- ربة منزل)، وتقيم دائرة المركز، بأنه أثناء قيام ابنتها (أميرة ر. م. ح.- 27 عاما- ربة منزل)، وتقيم بذات الناحية، باستبدال أسطوانة البوتاجاز بالمنزل حدث تسرب للغاز في وجود مصدر حراريما أدي لإشتعال النيران بها وإصابتها وتم نقلها للمستشفي المركزي، وتوفيت عقب وصولها، ونفت الشبهة الجنائية.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن إصابتها حروق من الدرجة الأولي متفرقة بالجسم بنسبة 100%، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وأمرت بدفن الجثة.