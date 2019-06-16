"تطوير العشوائيات": أكثر من نصف مليون مواطن استفادوا من خدماتنا

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن هناك أكثر من نصف مليون مواطن استفادوا من مشروع تطوير العشوائيات حتى الآن.

وأضاف "صديق"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الصندوق استهدف الارتقاء بالمواطن المصري من أجل توفير سكن يليق به، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على المناطق العشوائية بنهاية 2019.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق استعانتهم بالإحصائيات العامة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بخلاف مجهودات رؤساء الأحياء والمحافظات لتحديد المناطق العشوائية من أجل تطويرها.