7 مصابين بانقلاب ميكروباص في الفيوم

أصيب 7 مواطنين جراء انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الكعابي الجديدة بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، في اتجاه الفيوم، ونقلوا جميعا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة وإصابة عدد من المواطنين بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، أمام قرية الكعابي الجديدة في اتجاه الفيوم.

وأفاد البيان الأمني بأنَّ مباحث المركز انتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب السيارة رقم 42110 ميكروباص أجرة الفيوم، قيادة "محمد.ش" (55 سنة-سائق)، ومقيم بسنورس، وبرفقته كلا من "أحمد.ش.ح" (36 سنة-عامل)، و"علاء.ع.ع" (33 سنة-عامل)، و"ياسر.ك.م" (30 سنة-عامل)، و"إسلام.ش.ح" (27 سنة-عامل)، و"عفاف.ف.أ" (58 سنة-ربة منزل)، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها.

وذكر البيان الأمني، أنه تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتقرر خروجهم، وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 13561 لسنة 2019م جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.