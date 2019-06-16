عزل 6 ركاب بـ"مطار القاهرة" لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 5 مصريين وعمانية فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وفوجئ أطباء الحجر الصحي، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، بعدم حمل 6 ركاب 5 مصريين وعمانية من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

وأمر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية؛ للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.