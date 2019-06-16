قال كامل أبو علي رئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا "مصر 2019"، إنَّ هدف حملة التوعية التي أطلقتها اللجنة عبر "السوشيال ميديا"، "مرحبا بكم في مصر" هو نشر السلوكيات الإيجابية بين المصريين.

وأضاف "أبو علي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن السلوكات الإيجابية تبدأ باستقبال السائحين بابتسامة من لحظة وصولهم المطارات المصرية، مرورًا بسلوكيات إيجابية كنظافة الأماكن السياحية، وأيضًا الالتزام الشديد بالتشجيع المثالي للمنتخب الوطني والمنتخبات المشاركة من أجل أنجاح البطولة ورسم صورة ذهنية إيجابية تعود بالرواج على السياحة المصرية.

وأضاف "أبو علي" أنَّ اللجنة تسعى لتغيير ثقافة استقبال الضيوف وأن يصبح كل مصري مرشدًا سياحيًا يروج لمصر التي تستحق أن يشاهدها العالم كله بشكل أفضل، منوها بأنَّ البطولة تعد فرصة ذهبية لجذب أكبر عدد من السياح الأفارقة لزيارة مصر.