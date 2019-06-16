بالفيديو| الجندي لشيوخ العالم: لا تفرضوا آرائكم على الناس.. بلاش استعباد

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاختلاف في الآراء الفقهية بين العلماء أمر صحي ومقبول، كما أن هناك نوعين من البشر، الأول يكون واثقا من الله، سبحانه وتعالى، ومطمئنا، لاختلاف الآراء، والثاني تظهر عليه علامات الارتباك.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"،: "لازم الشيوخ ينوعوا ويعرَّفوا الناس كل الآراء الفقهية، ولا يفرضوا عليهم آراءهم الشخصية، وأنا بقول لكل مشايخ العالم، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا (مقولة شهيرة لسيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه)".

وأشار إلى أن التنوع فى الآراء الفقهية، مثل الـ"أوبن بوفيه.. كل اللي انت بتحبه"، لكن تقول: "اتلغبطت.. مش عارف آكل.. أنت كده مش طبيعي"، أماك أكثر من رأي فقهي، اختر ما يناسبك.