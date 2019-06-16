قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه يتم إجراء الكشف على المخدرات على أكثر من ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة يوميًا، وهذا الرقم قابل للزيادة، موضحًا أنه سيتم تشديد العقوبة على من يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين وقد تصل العقوبة إلى الفصل من العمل.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة لكل من يتلاعب في عملية إجراء الكشف على المخدرات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وسيتم اعتبار ذلك تزوير في محررات رسمية.

وأوضح أن نسبة التعاطي بين الموظفين وصلت إلى 8%، ولكن بعد الحملات التي تم إطلاقها تراجعت النسبة إلى 2.5% خلال الفترة الحالية.