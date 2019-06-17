اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة "علمي رياضة" من امتحان الديناميكا، واصفين إياه بأنه النسخة المكررة من امتحان الاستاتيكا الذي أدوه قبل عدة أيام من حيث كثرة الأسئلة واحتياجها إلى وقت طويل.

وقال مصطفى عبدالخالق طالب بالشعبة العلمية "رياضيات"، إن الامتحان سهل لكنه طويل ويحتاج إلى وقت أطول للإجابة عليه وتركيز كبير. وأكدت هند السنونسي طالبة بالثانوية العامة أدت الامتحان بمدرسة بدر الدين التابعة لإدارة الدقي التعليمية: "الامتحان ميكفهوش ساعتين، محتاج وقت طويل، حرام نضيع فيه درجات خصوصا أنه سهل، وكان فرصة كويسة نجمع فيه درجات".

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضيات" يؤدون الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 117 ألفاً و331 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي 269 ألفا و104 طلاب، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 255 ألفا و194 طالبا وطالبة.