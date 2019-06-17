اشتكى طلاب قسم علمي علوم بالثانوية العامة بالقليوبية، من صعوبة امتحان الأحياء، مؤكدين أنه به بعض الأجزاء عجزوا عن الإجابة عنها، بينما أعرب طلاب القسم الأدبي عن ارتياحهم من سهولة امتحان الفلسفة والمنطق، مؤكدين أن الامتحان مناسب، فيما أبدى قسم علمي رياضة الذين أدوا امتحان مادة الديناميكا، اليوم، ارتياحهم من الامتحان، مشيرين إلى أنه جاء متوازنا ولكنه يحتاج لتركيز، وجاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما اشتكى بعض الطلاب من ضيق الوقت المخصص.

وشهدت لجان المحافظة 8 حالات إغماء في لجان بشبرا الخيمة والخانكة والخصوص وبنها، وجرى تدخل رجال الإسعاف والفرق الطبية المتواجدة في محيط اللجان لإفاقتهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وامتنع طالب عن كتابة اسمه على ورقة الامتحان بلجنة مدرسة الخانكة الثانوية بنين، يحاول المراقبين إقناعه بكتابة اسمه، فيما تأخر كالب بشبرا الخيمة عن دخول الامتحان وجرى منعه من الدخول.

وأوضحت غرفة عمليات التربية والتعليم بالقليوبية، أنه في حالة رفض الطالب كتابة اسمه سيجري عمل محضر بتوقيع زملائه كشهود أنه رفض كتابة اسمه.

كانت الخدمات الأمنية بمحيط لجنة الثانوية العامة بمدرسة حسن أبوبكر الرسمية للغات بالقناطر الخيرية محاولات بعض الأهالي تسلق أسوار المدرسة بحجة الاطمئنان على أبنائهم لتمرير أجهزة تليفون محمول لهم عقب غضوعهم للتفتيش على البوابة الرئيسية، وتدخلت الخدمة الأمنية وجرى منع تواجد أولياء الأمور وإبعادهم عن محيط المدرسة وتفتيش الطلاب مرة أخرى والتحذير من تكرار مثل هذه الواقعة دون تحرير محاضر.

فيما سادت حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء أمورهم قبيل بدء امتحانات اليوم في مواد الأحياء لعلمي علوم والفلسفة والمنطق للقسم الأدبي والديناميكا لعلمي رياضة وسط إجراءات أمنية مشددة على لجان الامتحانات بنطاق المحافظة، وشهدت عمليات تفتيش الطلاب على أبواب المدرسة قبيل دخول الامتحانات إجراءات مشددة وتنبيهات متكررة بخطورة محاولات الغش والعقوبة المنتظرة لذلك.