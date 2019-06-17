احتفل قطاع التدريب في وزارة الداخلية، بـ"يوم التدريب" الذي أُقيم بمقر معهد التدريب الراقي التابع للإدارة العامة للتدريب، بحضور عدد من قيادات وضباط وزارة الداخلية.

وأوفد قطاع التدريب في الوزارة، لجانا لمتابعة وتقييم الأداء التدريبي لمديريات الأمن المختلفة، والعمل على تقييم النشاط التدريبي من جوانبه كافة، ومعدلات النهوض والارتقاء به.

وكرّم اللواء مساعد الوزير لقطاع التدريب خلال الاحتفال، الجهات الحاصلة على المراكز المتقدمة في مسابقات "تقييم المستوى التدريبي لمديريات الأمن والإدارات العامة، تقييم إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة، الرماية للأفراد، والرماية القتالية التكتيكية الليلية المستحدثة".