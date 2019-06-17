خرج طلاب القسم العلمي من الامتحان والفرحة على وجوههم بعد أن جاء امتحان مادتي الأحياء والديناميكا في مستوى الطالب المتوسط بحسب حديثهم، ولم يخل الامتحان كما وصف الطلاب في قولهم من نقاط للطالب المتميز.

خالد علي وأحمد محمود علمي علوم مدرسة الحرية الثانوية بالطور أكدوا "أن الأحياء كانت جيدة ولم نتوقع أن يكون الامتحان بهذا الشكل لأن المتعارف عليه خلال السنوات الماضية أن الأحياء من أصعب الامتحانات التي تواجه الطلاب"، وأضافا أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط مع وجود أسئلة للمتفوقين.

فيما قال محمود عبد العزيز طالب بالقسم الأدبي" "إن مادة الفلسفة جاءت سهلة ومباشرة وخرجنا قبل انقضاء وقت الامتحان"، متمنيا أن تكون باقي المواد في مستوى الفلسفة.

وأضاف جمال محمود طالب بالقسم الرياضي أن الديناميكا جاءت في مستوى الجميع فتجد أسئلة للطالب الضعيف وأخرى للمتوسط وثالثة للمتفوق، وفي المجمل الامتحان جاء سهل بالنسبة للأعوام السابقة.

وفي سياق متصل، قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقى أي بلاغات بشأن صعوبة الامتحان.