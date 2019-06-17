تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بخطاب للنائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية، لاستعجال وزارة الصحة بإعلان موقف واضح بشأن اعتماد نتائج تحليل الـPCR وعدم الاستمرار في تعليق مستقبل المواطنين دون أدني مسئولية.

وقال فؤاد في بيان عنه، إنّه بالإشارة إلى اجتماع اللجنة بتاريخ 26 مارس 2019 لمناقشة السؤال المقدم منه بشأن موقف وزارة الصحة، باعتماد دول الخليج نتائج تحليل الـPCR، والذي تم الاتفاق فيه بأنّ تعلن وزارة الصحة موقفا واضحا تجاه الإجراءات والقرارات الخاصة باعتماده في موعد أقصاه يومين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ولفت النائب إلى أنّ "هذا الأمر يثير حفيظة الشارع المصري واستمرار ضغط المواطنين علينا كنواب، وممثلين عنه، لمعرفة آخر ما تم بشأن هذا الأمر، ما يضعنا أمام حرج بسبب عدم التزام وزارة الصحة بتعهداتها أمام اللجنة".

وطالب فؤاد بعقد جلسة لمناقشة الأمر في أول انعقاد للجنة للمصارحة بحقيقة الموقف، وآخر ما انتهي له الأمر التزاما بتعهد الوزارة بالجلسة.