قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جهود الجامعة تكللت بنجاح في الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية على تمويل 865 وظيفة، بالإضافة لما تم من قبل بتثبيت 246 من وظائف الأمن، واستيفاء استمارة 5 الخاصة بالوظائف لكل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف المجموعات الوظيفية.

وأضاف الخشت أنه تم الانتهاء من هذه الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى منح العاملين بالجامعة بمختلف المجموعات الوظيفية المختلفة "العلاوة التشجيعية" بنسبة 5% من الأجر الوظيفى إعمالا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما أنه جارٍ استصدار القرار التنفيذى فى هذا الشأن وتوزيعه على كل كليات ووحدات الجامعة المختلفة، مشيراً إلى أنه تم تعديل الشكل التعاقدى للمتعاقدين على الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وليصبح على بند ٣/٢ و عددهم 1006، كما تم موافاة الجهاز بالبيانات الخاصة بالدفعة الثالثة من المتعاقدين على الصناديق و الحسابات الخاصة بعد 30 أبريل 2012 وحتى 30 يونيو 2016 وعددهم 1575.

ولفت الخشت في بيان له إلى أن هذا لم يكن كل شيء، حيث إنه لا يزال هناك الكثير تفعله إدارة الجامعة لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد النجاح في التنفيذ.