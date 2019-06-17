قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية- البيلاروسية متميزة إلى حد كبير، خاصة في المجال الصناعي، موضحًا أن بيلاروسيا دولة صناعية وتُعد من أغنى الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي وتتميز بالصناعات الثقيلة ووسائل النقل، والأدوات الزراعية وآلات الحصد الزراعية.

وأضاف "راضي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أن مصر لا تهدف فقط إلى توطيد العلاقات الصناعية بين البلدين، بل تسعى لتوطين الصناعة والإنتاج ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، مؤكدًا أن بيلاروسيا تُخطط تفعيل ذلك في مصر، استمرارًا على ما هو موجود بالفعل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن السيسي ناقش سُبل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف مع رئيس وزراء بيلاروسيا اليوم، حيث إن مواجهة الإرهاب تحدي كبير يتطلب بالمقابل تكاتف الجميع والعمل الجماعي على مستوى العالم من أجل القضاء عليه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل ظهر اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك" فى زيارة رسمية هى الأولى من نوعها لزعيم مصرى، كما شارك الرئيس فى وضع إكليل الزهور وذلك فى ساحة النصب التذكارى بالعاصمة البيلاروسية مينسك.