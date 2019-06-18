أصيب 5 شباب إثر تصام 3 مركبات اليوم على طريق (المنصورة - بلقاس)، ونقلوا إلى مستشفى بلقاس المركزي للعلاج.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم على طريق (بلقاس - المنصورة) بين سيارة ملاكي ودراجتين ناريتين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبيّن إصابة "جمال ش. ع" (15 عاما)، و"عبدالرحمن ا. ف" (18 عاما)، و"يحيى ا" (21 عاما)، و"محمد ا. ع" (15 عاما)، و"مصطفي م. م" (18 عاما).

وبالفحص تبيّن تصادم سيارة ملاكي هرب قائدها ودراجتين ناريتين، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.