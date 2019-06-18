عمرو دياب يطالب "الأعلى للإعلام" بإغلاق 4 قنوات منها "الهضبة"

قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى، إن المجلس تلقى شكوى من المطرب عمرو دياب ضد 4 قنوات فضائية من بينها قناة تسمى "الهضبة" بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغانيه وأفلامه.

وأوضح شوقي في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن دياب طالب في شكواه المجلس بوقف هذه القنوات ومحاسبتها على الخسائر الأدبية والمادية الضخمة التي ألمت به نتيجة استيلائها على منتجاته الفنية من أغانٍ وأفلام وحوارات بشكل يوحي أن عمرو هو المالك لقناة الهضبة وقال إنه عجز عن التوصل إلى صاحب القناة لاتخاذ إجراءاته القانونية فلجأ للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.