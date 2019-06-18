قال وزير الخارجية الروماني ثيودور فيرول ماليسكن، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبلاده تاريخية، خاصةً أنه لم يزرها أي رئيس مصري منذ 15 عاما.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية "صدى البلد"، عرضها الإعلامي أحمد موسى، في تقرير ببرنامجه "على مسئوليتي": "نريد أن نستغل هذه الزيارة بأقصى الدرجات من أجحل تعميق العمل المصري الروماني".

وتابع، أنه بصفته رئيسًا للاتحاد الأوروبي، فإنه يريد أن يستفيد الاتحاد بالكامل من هذه الزيارة: "في القديم كنا نقول إن كل الطرق تؤدي إلى روما، ولكن مصر لديها مفتاح حل جميع الأزمات وهي العقل والقوة والمحرك في المنطقة".

وأوضح: "إن أردت مثلًا أن تحارب الإرهاب فعليك أن تتعلم من القاهرة، وإذا أردت وقف الهجرة غير الشرعية فعليك أن تبدأ من القاهرة، وإذا أردت أن تجد حلال نهائيا للمعضلة الفلسطينية الإسرائيلية، فعليك إشراك القاهرة، ومشكلات السودان وليبيا والخليج وسوريا، لن تحل دون العودة إلى القاهرة".

وأتم: "مصر هي العقل والقوة والمحرك الأساسي للمنطقة، لذلك أقول إن الاتحاد الأوروبي سيستفيد استفادة كبيرة جدًا من زيارة السيسي لرومانيا".