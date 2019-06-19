"رمزية الحيوان عند إخوان الصفا" رسالة ماجستير بآداب دمنهور

يشهد قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة دمنهور، السبت 29 يونيو، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "رمزية الحيوان عند إخوان الصفا دراسة تحليلية"، مقدمة من الباحثة صفاء أحمد عوض النجار، لنيل درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بقاعة المناقشات بالدور الثامن بكلية آداب دمنهور في مناقشة علنية.

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد عبدالحميد خليفة أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور، مناقشا ورئيسا، والدكتور محمد محمود أبوعلي أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية الآداب جامعة دمنهور، مشرفا، والدكتور عصام كمال المصري أستاذ الأخلاق الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة دمنهور، مناقشا.

كما تتكون لجنة الإشراف على الرسالة من الدكتور محمد محمود أبوعلي أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتور أحمد خميس شتية مدرس الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة دمنهور.