عقد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، اجتماعا مع الدكتور هاشم حسين ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالبحرين، وذلك بمقر الاتحاد ببيروت لتوفير آليات التمويل اللازم لشباب المستثمرين في الوطن العربي وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال وتقديم الخدمات لهم.

وأكد الدكتور خالد حنفي، عقب الاجتماع، أنه تم استعراض خطة عمل اتحاد الغرف العربية 2019 - 2020، لتقديم حزمة من الخدمات لصغار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من مؤسسات التمويل ورفع الوعي بأهمية ريادة الأعمال وآلية تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة، وكذلك توفير حزمة من البرامج التدريبية لرواد الأعمال من الشباب بالدول العربية

وقال إنه تم الاتفاق على تنظيم مسابقة لرواد الأعمال العرب، على هامش مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته الثامنة عشر والمزمع عقده في دولة البحرين في نوفمبر المقبل وينظمه اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحرين حيث ستنطلق فاعليات المسابقة في كافة الدول العربية لاختيار أفضل المشروعات لرواد الأعمال من الشباب العرب الذين سيقومون بعرض مشروعاتهم أمام نخبة من رجال الأعمال لاختيار أفضل المشروعات ليتم تمويلها وتقديم الدعم اللازم لها.

كما تم الاتفاق علي عقد برنامج تدريبي بمقر اتحاد الغرف العربية للكوادر العاملة بالغرف العربية.