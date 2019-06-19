"كنائس مصر": إجراء انتخابات داخلية وجروب على "واتس آب" للجان

اتفقت اللجنة التنفيذية والأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، الذي يضم الكنائس "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس"، على تجديد أعضاء لجان "المرأة والمالية والإعلام والرعاية والشباب"، بحيث تتم انتخابات داخلية لتغيير الرئاسات الحالية التي تخطت الثلاث سنوات.

وأعلن المجلس، عقب اجتماعه أمس، في بيت العائلة بالطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة، برئاسة الأب بولس جرس، الأمين العام للمجلس، الاتفاق على عمل جروب على "الواتس" لرؤساء اللجان والاتصال بهم للمتابعة وتقديم التقارير.

وقرر المجلس عقد اجتماع أمناء اللجان القادم يوم 10 يوليو المقبل بالفجالة، مع إعادة افتتاح وتنشيط مكتب المجلس بمصر الجديدة في القاهرة والاستعانة بمتطوعات من الكنيسة الكاثوليكية لتنشيطة وإعداده، والاتفاق على عقد لقاء اللجنة التنفيذية للمجلس يوم 3 سبتمبر المقبل، بمقر كنيسة الروم الأرثوذكس.

وحضر الاجتماع، كل من القس رفعت فتحي أمين الكنيسة الإنجيلية، والقمص بيشوي حلمي أمين مشارك عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس يشوع أمين الكنيسة الأسقفية، فيما اعتذر عن الحضور لأسباب صحية القس نيقولا فانوس أمين كنيسة الروم الأرثوذكس.