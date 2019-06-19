قال الناقد السينمائي طارق الشناوي، إن أسلوب الإعلان التي استخدمته قناة "beIN drama"، للترويج للحلقة الخاصة بالفنانة شيماء سيف في برنامج "توأم روحي" الذي يُقدمه الإعلامي اللبناني نيشان -إذ يبدو من البرومو وأنها أصيبت بسرطان الثدي- مرفوض تمامًا، إذ هناك فارقًا كبيرًا بين الجذب والكذب، قائلًا: "الأول مطلوب ومُرحب به، لكن الأخير مرفوض تمامًا".

وتابع "الشناوي" في حديثه لـ"الوطن"، إن السياسة التي اتبعتها القناة بمثابة خطأ جسيم، وقعت فيه القائمين على "بين دراما" والبرنامج أيضًا، لاسيما بعد نفي شيماء سيف، ما ورد في البرومو: "ليس هناك مجالًا لأي احتمالٍ من الصدق.. فهو كذب بنسبة 100%".

وأكد أن الأخبار الزائفة، واللعب بالمفردات ذات عمر قصير وستمر مرور الكرام، لاسيما في ظل اعتماد قطاع كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "هذه النوعية من الدعاية لا تعيش طويلًا".

وأوضح أن هذا البرومو ليس شرطًا أن يُسبب غضبًا للفنانين كافة، إذ أن كل فنان له الحجة الخاصة به، ومن الصعب وضعهم جميعًا تحت قانون واحد، هناك شخص يهتم بأسلوب الدعاية، وهناك فنان آخر يرفض الظهور على التليفزيون من الأساس، قائلًا: "كل فنان له حسبته الخاصة".

وحرصت "سيف" على طمأنة جمهورها، إذ نفت ما جاء في البرومو جملة وتفصيلًا، حيث قالت عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور "انستجرام": "بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة"، مؤكدة "أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، وأتمنى يكون بدون قصد".