أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة تنمية المواهب لدى الطلاب والنشئ وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم على الاستمرار والمثابرة على العمل الجاد والإبداع في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية واستثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية.

وأشار آمنة، إلى أن الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم هو أحد أهم المحاور الرئيسية الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة والتي تلقى الدعم والتأييد الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبارها قاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائه لما تمثله تلك المنظومة من أهمية لتأهيل الطلاب لمواكبة كافة التحديات والتطورات الجارية.

جاء ذلك خلال ملتقى دمنهور الطلابي الأول للموهوبين بالموسيقى والغناء للتعليم قبل الجامعي، والذي نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بحضور عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام، وحازم الأشموني السكرتير المساعد، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد سعد وكيل التربية والتعليم، ومحمد بسيوني مدير مديرية الثقافة، وقيادات التربية والتعليم والطلاب الموهوبين وذويهم، وأعضاء لجنة التحكيم، وعلى رأسهم الفنانة نادية مصطفى، بمجمع دمنهور الثقافي.

وبدأ الملتقى بالسلام الوطني الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكرم آمنة، أسماء عدد من الفنانين الراحلين مثل محمد نوح ومحمود الجندي وغريب عمارة، وتم تكريم الموسيقار أحمد الجمل، والموسيقار منير الوسيمي، والطلاب الفائزين في مجالات الغناء والعزف.

وثمن المحافظ، أهداف الملتقى في تشجيع المهارات الإبتكارية وتنمية المواهب الفنية لدى النشئ ودعمها وتبنيها ورعايتها، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة تزخر بالعديد من الرموز الفنية والعلمية والثقافية والعسكرية والمحافظة تسعى للنهوض بالعملية التعليمية من خلال دفع العمل بجميع المشروعات التعليمية المتوقفة وتذليل أوجه الصعاب التي تواجهها، لتسير جنبًا إلى جنب مع مشروعات التعليم الأخرى الجاري تنفيذها.

كما تنظم المحافظة ممثلة في إدارة السياحة وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم العديد من الرحلات السياحية للمزارات والمواقع السياحية والأثرية لأبنائنا من طلاب المدارس، للتعرف على تاريخ المحافظة العريق.

وأعلن المحافظ، تكوين المجلس الأعلى للثقافة والذي يضم نخبة من الرموز الثقافية ويهدف إلى نشر الفنون والوعي وغزو مدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة.