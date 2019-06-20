قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن مصر تحتاج في هذه الفترة إلى إعلام إنارة لا إثارة من خلال منابر إعلامية قوية.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc": "لاحظنا في السنوات الأخيرة أن هناك توجه لدى البعض ممن يمكن أن نقول إنهم أخذوا مساحة للفتوى واتجهوا بالخطاب الإفتائي إلى حيز ضيق وإلى غير مكانه، والإسلام أتى لكي يستقر الناس ويعمر الكون".

وتابع: "الدين لم يأت لكراهية أحد، بل ليأخذ الناس بيسر وسهولة وأن يتعاونوا ويتعارفوا، فالأساس هو عمران الكون".

وأوضح: "كل تجربة تقوم بها كل فئة ودولة ومجموعة في منطقة ما، هي نقل لخبرات وتجارب ولابد من إيجاد تعاون وتكامل بين أفراد البشرية جميعا".