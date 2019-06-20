كرم أعضاء الدائرة الثالثة عليا مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، المستشار الدكتور ممدوح صديق رئيس هيئة مفوضي الدولة وعضو المجلس الخاص، والذي يكتمل عطاؤه أول يوليو المقبل لبلوغه سن التقاعد.

ونظم أعضاء الدائرة برئاسة المستشار الدكتور عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة حفل لتوديع "صديق"، وأهداه أعضاء الدائرة درعًا مدون عليه بحروف فضية كلمات لمدحه.

وقال المستشار ممدوح صديق، إنه تربى على القيم والأعراف القضائية، وما يجب أن يتحلى به القاضي من تصرفات حميدة، واحترام الأكبر، بل والاستفادة من خبراته للوصل لروح الحقيقة لتحقيق العدالة المنشودة.