المحكمة الدستورية بأوكرانيا تؤيد أمر "زيلينسكي" بحل البرلمان

أيدت المحكمة الدستورية في أوكرانيا، اليوم الخميس، أمر الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي بحل البرلمان. وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن زيلينسكي أصدر الأمر الذي يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة عندما تولى منصبه في 20 مايو الماضي بعد فوزه على الرئيس بترو بوروشينكو.

واعترض العديد من أعضاء البرلمان الأوكراني على القرار الصادر في المحكمة، قائلين إن هذه الخطوة ستتسبب في حدوث أزمة دستورية. يشار إلى أنه قد تم انتخاب زيلينسكي بنسبة 73 % من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل الماضي وتعهد وقتها بالقضاء على الفساد.