قالت الفنانة مها أبو عوف، إن الحالة الصحية لشقيقها عزت أبو عوف حتى الآن كما هي، ولا توجد فيها تحسن أو تدهور.

وأوضحت أبو عوف لـ"الوطن"، أن حالته مستقرة ولا توجد تحسن، ومازالت تطلب من الجمهور ومحبيه الدعاء له.