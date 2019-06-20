تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
مصطفى بكري: الإخوان تنفسوا الصعداء بعد وفاة محمد مرسي
بكري: أردوغان لم يتألم لوفاة مرسي.. لكن كان يريد أن يشفي غليله من مصر
الأحد.. سفارة الهند تنظم احتفالية اليوم العالمي لليوجا بالمنيا
مسؤول حكومي: الترقيات قبل نوفمبر 2016 كانت تجرى بحسب نظام الأقدمية
أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط خادمة فيفي عبده بعد سرقة شقتها
شاشتان عملاقتان و90 صالة بمراكز شباب المنيا لعرض منافسات أمم أفريقيا
اختيارات الوطن
قبل بداية أمم أفريقيا 2019.. نصائح لـ"المتعصبين" أثناء تشجيع المنتخب
مطربة افتتاح أمم أفريقيا تكشف لـ"الوطن" الكواليس: انتظروا حفلا خياليا
عاجل| 12 معلومة لا تفوتك عن إجراءات دخول ستاد القاهرة غدا
مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية.. تعرف على موعد المباراة
الكلاب الضـالة.. خطر يغزو الشوارع
"جلوبال هوك" أم "إم كيو 4"؟.. كواليس إسقاط الطائرة الأمريكية في إيران
الأكثر قراءة
مصر ترد على تصريحات أردوغان: مرفوضة.. ومستعدون للتصدي لأي تهديدات
"لقيت سرداب فرعوني".. صاحب محل يبلغ عن كشف أثري بكفر الشيخ.. فما قصته؟
تقرير رسمي: 8 آلاف ضحية للكلاب والفئران بالمنوفية
موعد صرف رواتب 6 ملايين موظف بالحكومة عن شهر يونيو
عاجل| الدولار يواصل النزيف أمام الجنيه.. يُباع بـ16.77
المترو: تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني اليوم بسبب الحر الشديد
"الأعلى للإعلام" يستكمل التحقيق في شكوى عمرو دياب ضد قناة الهضبة السبت
لـ"المستحقين".. حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري في يوليو
مايفوتكش| حسم الجدل بشأن رفع سعر الخبز لـ60 قرشا.. ووصايا شيخ الأزهر لصلاح
حظك اليوم الخميس 20-6-2019 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي
عاجل