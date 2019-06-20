أصدر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قراراً بإلغاء تصريح الخطابة الخاص بأحد الأئمة التابعين لها، ويدعى عبد الجواد أحمد علي، ومنعه من صعود المنبر، ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، وتسجيل اسمه بسجل الممنوعين، وذلك لما نسب إليه من مخالفة لتعليمات الوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الأقصر على جميع إدارات الأقصر ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه.

وقال بيان للوزارة اليوم الخميس، إن القرار جاء بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الأقصر والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.