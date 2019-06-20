عاد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لمصر عام 2006 بعد 20 عامًا من تنظيم عام 1986، حيث كانت التحديات أكبر من حيث عدد الدول المشاركة والتطور التكنولوجي والثورة الهائلة في نقل وبث المباريات، لاسيما وأن طريقة تصوير البطولات العالمية أصبح فبها تنافس غير مسبوق.

وقال المخرج محمد نصر، إن بطولة كاس الأمم الأفريقية عام 2006، أشرف على إخراجها، مخرج عالمي برتغالي الجنسية، بعد عقد ورش عمل مشتركة قبل البطولة مع فريق المخرجين والمصورين وطاقم البث من مصر.

وأضاف نصر لـ"الوطن"، أن المخرج البرتغالي أحضر معه طاقم تصوير أجنبي ومعدات كانت الأحدث في العالم آنذاك، من ضمنها كاميرات مستخدمة في تصوير مبارايات دوري أبطال أوروبا، حيث كانت مصنفة الأفضل في نقل صور ولقطات المباريات في الدوريات العالمية وتميزت بطريقة الإعادات والنقلات السهلة والإحترافية، لاسيما الكاميرات الدرونز التي كانت أحدث صيحة حينها في الإخراج والتصوير الرياضي والكاميرات التي تتحمل الصدمات وتوضع داخل المرمى.

وتابع: "كنت أتمنى أن توفر جميع هذه الإمكانيات لي فأنا أعلم أنني كنت أبدع في إخراج هذه البطولة، لاسيما في ظل وجود سيارات خاصة بالبث كانت الأفضل في العالم أحضرها المخرج البرتغالي في البطولة، لكن بعد انتهاء مباريات الدور الأول عرضت على المخرج البرتغالي، أن أخرج مباريات لمنتخب مصر، لكنه رفض وحاولت مع اتحاد الكرة حينها لكن دون جدوى ما أدى إلى عدم استكمالي للبطولة.

وأشار نصر، إلى أنه أخرج معظم الاستوديوهات التحليلية في البطولة، مؤكدًا أن الاستوديو التحليلي في بطولتي 2008 و2010 مع كابتن مدحت شلبي في قناة "مودرن سبورت" هو من قام بإخراجها وحازت على إعجاب جميع المشاهدين، لاسيما وأنها حققت نسبة مشاهدة هي الأعلى بين القنوات في البطولتين.