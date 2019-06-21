ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، ويخوض المنتخب الوطني المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في العاشرة مساء اليوم.

ووضعت الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها، مجموعة من المعايير العالمية التي تحقق جميع عناصر الأمن والأمان.

وأكدت الشركة، في بيان نشرته وزارة الداخلية، حظر اصطحاب الممنوعات والآلات التي يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض، وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر سبب لحملها أو أي أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة ومن بينها الآتي:

- الأسلحة النارية بكافة أنواعها حتى المرخص منها، أو التي يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص.

- محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية.

- الشماريخ.

- الآلات الحادة والمدببة.

- أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال والمواد سريعة الاشتعال.

- عبوات الغاز المضغوطة.

- أقلام الليزر، الصفارات، الإسبراي، POWER BANK.

- علب الكبريت، الولاعات.

- العصى الخشبية للأعلام.

- شواحن التليفونات المحمولة، التليفون المحمول المغلق.

- زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، الأسلاك الكهربائية بأنواعها.

- البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، شرائح لحام الأسلاك.

وأكدت الشركة المنظمة، أنه يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.