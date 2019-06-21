طالبت محافظة الجيزة جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة المقررة قانونا، سرعة سدادهم رسوم الفحص والمعاينة، وتسليم أصل إيصال السداد للوحدة المحلية المختصة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 29/ 8 / 2019 وإلا سيجري إلغاء طلب التقنين واعتباره كأن لم يكن ودرج الأرض ضمن حملات إزالة التعديات واستردادها بالطريق الإداري، لعدم الجدية من قبل مقدم طلب التقنين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة تأتي ضمن خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي والعمل على التيسير على المواطنين، الذين تقدموا بطلبات تقنين على أراضي أملاك الدولة ودفع العمل بهذا الملف الحيوي حتى إتمام المراحل للوصول إلى المرحلة النهائية وهي تحرير العقود القانونية بين الدولة والمواطنين .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسة المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية، للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعي اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع القائمين على هذا العمل القومي بتكثيف جهودهم لاسترداد حق الشعب والدولة ومجابهة التعديات على الأراضي التي تملكها الدولة زراعية كانت أو غير ذلك، ليتم استغلالها بشكل أمثل في مشروعات بناء المساكن والمدارس والمستشفيات والمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنون.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وصدرت لهم أذونات الفحص، بالالتزام بالمدة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة تحسبًا لإدراجهم بموجات الإزالة المقبلة.