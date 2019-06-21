عقد قيادات الهيئة القومية للأنفاق، اجتماعًا موسعًا مع تحالف فينسي الفرنسية المنفذة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، لإزالة كافة المشكلات التي تواجه المشروع ودفع معدلات تنفيذ المرحلة لسرعة الإنجاز.

واستعرض الاجتماع كل ما يتعلق بأعمال الحفر واستعداد ماكينة الحفر العملاقة لدخول محطة جمال عبد الناصر، وكذلك آليات دفع معدلات التنفيذ وضرورة تكثيف المعدات بالمواقع وعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين مسؤولى فينسي والهيئة القومية للأنفاق لوضع جدول زمني مضغوط ومحدد لسرعة الإنجاز.

وأكد القيادات خلال الاجتماع على ضرورة، أن يجري تنفيذ كافة الأعمال في هذا المشروع المهم، وفقًا لقياسات الجودة العالية مشيرين إلى الأهمية الكبرى لمشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، خاصة مع اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي للركاب بالقاهرة الكبرى.

وتنقسم أعمال المرحلة الثالثة إلى عدة مجموعات عمل "الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الألكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر".

ويبلغ طول المرحلة الثالثة 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج، واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.