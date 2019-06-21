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الليلة يا سمرا.. العالم يترقب افتتاح أمم أفريقيا

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عمرو أديب: تنظيم "أمم أفريقيا" والحفاظ على الأمن النجاح الحقيقي

عمرو أديب: تنظيم "أمم أفريقيا" والحفاظ على الأمن النجاح الحقيقي

بالصور| من النجمة والنسر لـ توت.. تمائم أمم أفريقيا في الألفية الجديدة

بالصور| من النجمة والنسر لـ توت.. تمائم أمم أفريقيا في الألفية الجديدة

نصري: منظمات حقوقية رصدت انتهاكات أردوغان بحق الصحفيين وحقوق الإنسان

نصري: منظمات حقوقية رصدت انتهاكات أردوغان بحق الصحفيين وحقوق الإنسان

الجامعة الألمانية بالقاهرة تودع سفير بلادها في مصر لانتهاء فترة عمله

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"الزملوط" يوافق على دخول سيارات الأجرة للخارجة بعد منتصف الليل

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طريقة استقبال القنوات الأرضية لمشاهدة مباريات كأس إفريقيا

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