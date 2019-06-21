نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لحكم تأجير الملاعب من فريقين على أن يدفع الإيجار الفريق الخاسر منهم.

وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هذا التصرف شاع بين المواطنين خصوصا الشباب: "يعملوا فريقين والفريقين يروحوا يأجروا ملعب ويتفقوا على أن اللي يخسر هو اللي يشيل إيجار الملعب". مؤكدا ن ذلك الفعل حرام شرعًا، وأنه "قمار وميسر"، مشيرًا إلى أن الحل أن يشتركوا سويًا في إيجار الملعب.

وشبه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية هذه الواقعة بما اعتاد عليه البعض من لعب "الطاولة" على المقاهي على أن يدفع الخاسر ثمن المشروبات، مؤكدًا حرمة ذلك أيضًا وأنه يندرج تحت حكم "القمار" المحرم.