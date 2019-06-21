بالفيديو| صناع فيلم "توت" يروون كواليس عمل التميمة في شهرين

"توت" اسم الفيلم الخاص بتميمة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019" المنطلق اليوم الجمعة باستاد القاهرة، وحصلت قنوات CBC وDMC وON TV والحياة على حق الإذاعة الحصرية للفيلم الذي عرضت اللجنة العليا المنظمة للبطولة إعلانه التشويقي.

و"تميمة" شعار البطولة في نسختها الثانية والثلاثين، هي عبارة عن هيئة الملك المصري الشهير توت عنخ آمون، مرتديا زيًا فرعونيًا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء، ظاهرا في الإعلان التشويقي الملك توت عنخ آمون، وهو يركل الكرة أمامه ثم يهرول وراءها للحاق بها، قبل الوقوف بها وفي خلفيته الأهرامات والقلعة وبرج القاهرة، وعدد من المعالم المصرية.

وعن كواليس عمل الفيلم الدعائي "توت"، قال المخرج تامر مرتضى رئيس مجلس إدارة شركة أروما المصممة لتميمة كأس الأمم الأفريقية، خلال فيديو أطلقته "أروما" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن المشروع كان تحديا كبيرا بالنسبة لهم، بادئين العمل به منذ شهر أبريل الماضي وكان بحاجة ما بين 3 و4 أشهر عمل، لافتا إلى أن تصميم "توت" ساهم به ما يقرب من 70 فنانا من أقسام مختلفة.

وأشار مرتضى إلى أنهم ركزوا على شخصية "توت" من خلال إبراز الملامح المصرية، بجانب وجود عربية أفريقية معبرة عن البطولة.

واستكمل مصطفى رضا، المنتج الفني، تفاصيل المشروع الذي سيظهر للنور مع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، موضحا أن فريق العمل كان بحاجة للتواصل بشكل مستمر معا بجانب التفرغ للرسم، حتى يصلوا إلى رأي واحد حول الشكل والألوان والأسلوب الذي استمر به العمل.

وروى محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن الفكرة تدور حول طفل صغير لديه طموح كبير يتم العمل عليه من أجل إيصال رسالة للجماهير بأن البلاد تتقدم، مضيفا أن التميمة أعجبت ملايين من المشاهدين، كما تطرق في الفيديو إلى الحديث حول جميع الإجراءات والأمور الخاصة بالبطولة الأفريقية من استقبال الوفود والمنتخبات وتجهيز الملاعب.