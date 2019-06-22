تنظم اللجنة الوطنية المصرية لمنظمة "يونسكو" بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو"، حلقة نقاشية وطنية حول تعزيز وعي الشباب المصري بالمخاطر الأخلاقية والقانونية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل "إيسيسكو" لعامي 2019-2020 خلال يومي 25، 26 يونيه الجاري، وذلك بمقر اللجنة الوطنية المصرية لـ"يونسكو".

وتهدف هذه الحلقة إلى التعريف بالقوانين والتشريعات الخاصة بالجريمة الإلكترونية على المستوى الدولي والمحلي، والتعرف على قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا إبراز التحديات التي تتعرض لها المجتمعات والحكومات نتيجة التوظيف السلبي لوسائط التواصل الاجتماعي، فضلا عن دراسة السبل الكفيلة لتحصين الشباب في مصر من المخاطر القانونية والأخلاقية لشبكات التواصل الاجتماعي، وكيفية توظيف وسائط التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي يبرز التنوع ويعرض إبداعات الشباب، ويعزز من فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشتمل محاور الحلقة على أخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، وحقوق وواجبات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والإجراءات القانونية لتجاوزات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشارك في فعاليات الحلقة خبراء ومتخصصين في مجالات القانون الجنائي والمعلوماتي، والإعلام، وأمن المعلومات، بالإضافة إلى بعض الجهات المعنية، وهي: نقابة الصحفيين، الهيئة الوطنية للإعلام.